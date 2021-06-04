انطلاق الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع .. غدا

تنطلق غدا السبت الموافق 5 يونيو 2021 ، الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع، 1038 طالب من الصم وضعاف السمع، حيث يؤدوا جميعهم الامتحانات 77 لجنة عملية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات النظرية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع يوم 19 يونيو الجاري ، وذلك داخل 78 لجنة نظرية

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات والادارات التعليمية ، بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية لـ امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع ، مؤكدةً أنها تتمنى لطلابها الصحة والسلامة والتنبيه علي تنفيذ كافة القواعد المنظمة للامتحانات.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي استعدادا للامتحانات.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا في لجان الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه وفقا لهذه الإجراءات الاحترازية سيتم الالتزام بما يلي :