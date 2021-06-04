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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع .. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق غدا السبت الموافق 5 يونيو 2021 ، الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع، 1038 طالب من الصم وضعاف السمع، حيث يؤدوا جميعهم الامتحانات 77 لجنة عملية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات النظرية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع  يوم 19 يونيو الجاري ، وذلك داخل 78 لجنة نظرية

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وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات والادارات التعليمية ،  بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية  لـ امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع ، مؤكدةً أنها تتمنى لطلابها الصحة والسلامة والتنبيه علي تنفيذ كافة القواعد المنظمة للامتحانات.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي استعدادا للامتحانات.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا في لجان الامتحانات 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه وفقا لهذه الإجراءات الاحترازية سيتم الالتزام بما يلي :

  • لن يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان
  • سيتم مراعاة التهوية الجيدة لجميع اللجان
  • سيتم الالتزام بتعقيم جميع لجان الامتحانات قبل و بعد كل امتحان
  • سيتم توقيع الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان
  • سيم إلزام جميع الطلاب والمعلمين بـ ارتداء الكمامات داخل لجان الامتحانات
  • سيتم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا اثناء جلوس الطلاب داخل لجان الامتحانات.
دبلوم الصم وضعاف السمع الامتحانات العملية غدا لجنة الإجراءات الاحترازية

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