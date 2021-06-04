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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ينتقل عبر الملامسة و الاتصال الجنسي

الورم الحليمي البشري .. الأعراض والأسباب والعلاج

الورم الحليمي البشري
الورم الحليمي البشري

فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى فيروسية تنتقل بين الأشخاص من خلال ملامسة الجلد للجلد، ينتقل أيضا  من خلال الاتصال الجنسي ويمكن أن يؤثر على الأعضاء التناسلية أو الفم أو الحلق.


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فيروس الورم الحليمي البشري هو أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا (STI) شيوعًا، قد لا تسبب بعض حالات عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي أي مشاكل صحية ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري إلى تطور الثآليل التناسلية وحتى سرطانات عنق الرحم والشرج والحلق.

 

أسباب فيروس الورم الحليمي البشري

 

ينتقل الفيروس الذي يسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من خلال ملامسة الجلد للجلد. يصاب معظم الأشخاص بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي من خلال الاتصال الجنسي المباشر .


نظرًا لأن فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى من الجلد إلى الجلد ، فإن الجماع ليس مطلوبًا حتى يحدث انتقال المرض.


كثير من الأشخاص مصابون بفيروس الورم الحليمي البشري ولا يعرفون حتى ذلك ، مما يعني أنه لا يزال بإمكانك الإصابة به حتى لو لم يكن لدى شريكك أي أعراض، من الممكن أيضًا الإصابة بأنواع متعددة من فيروس الورم الحليمي البشري.


في حالات نادرة ، يمكن للأم المصابة بفيروس الورم الحليمي البشري أن تنقل الفيروس إلى طفلها أثناء الولادة، عندما يحدث هذا  قد يصاب الطفل بحالة تسمى الورم الحليمي التنفسي المتكرر حيث يصاب بالثآليل المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري داخل الحلق أو الشعب الهوائية.


أعراض فيروس الورم الحليمي البشري


في كثير من الأحيان ، لا تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أي أعراض أو مشاكل صحية ملحوظة.

في الواقع ، 90٪ من المصادر الموثوقة لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (9 من 10) تختفي من تلقاء نفسها في غضون عامين ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ومع ذلك ، نظرًا لأن الفيروس لا يزال في جسم الشخص خلال هذا الوقت ، فقد ينقل هذا الشخص دون قصد فيروس الورم الحليمي البشري.

عندما لا يختفي الفيروس من تلقاء نفسه ، يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، وتشمل هذه الثآليل التناسلية والثآليل في الحلق المعروفة باسم الورم الحليمي التنفسي المتكرر.

يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من سرطانات الأعضاء التناسلية والرأس والعنق والحلق.

تختلف أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب الثآليل عن الأنواع التي تسبب السرطان لذا ، فإن الإصابة بالثآليل التناسلية التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري لا تعني أنك ستصاب بالسرطان.

غالبًا لا تظهر الأعراض على السرطانات التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري حتى يكون السرطان في مراحل لاحقة من النمو،  يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة في تشخيص المشكلات الصحية المتعلقة بفيروس الورم الحليمي البشري مسبقًا، هذا يمكن أن يحسن التوقعات ويزيد من فرص البقاء على قيد الحياة.

 

علاج فيروس الورم الحليمي البشري


تزول معظم حالات فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسها ، لذلك لا يوجد علاج للعدوى نفسها بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يرغب طبيبك في أن تحضر لتكرار الاختبار في غضون عام لمعرفة ما إذا كانت الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري مستمرة وما إذا كانت أي تغييرات في الخلايا قد تطورت وتحتاج إلى مزيد من المتابعة.

يمكن علاج الثآليل التناسلية بالأدوية الموصوفة ، أو الحرق بتيار كهربائي ، أو التجميد بالنيتروجين السائل،  لكن التخلص من الثآليل الجسدية لا يعالج الفيروس نفسه ، وقد تعود الثآليل.

يمكن إزالة الخلايا محتملة التسرطن من خلال إجراء قصير يتم إجراؤه في عيادة طبيبك، يمكن علاج السرطانات التي تتطور من فيروس الورم الحليمي البشري بطرق مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة في بعض الأحيان ، يمكن استخدام طرق متعددة.

لا تتوفر حاليًا أي علاجات طبيعية مدعومة طبيًا لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

يعد الفحص الروتيني لفيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم أمرًا مهمًا لتحديد ومراقبة وعلاج المشكلات الصحية التي قد تنجم عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
 

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