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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

31 مليون جنيه تراجع فى أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 10 أشهر

الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات قطاع الأعمال العام تراجع أرباح الشركة بنسبة 21 %خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي 2020/2021. 

وكشفت الإسكندرية للأدوية عن تحقيق صافي ربح بلغ 118.11 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 149.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تابعت :ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 971.02 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 883.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 890.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 799.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وافقت على تعيين 5 أعضاء مجلس إدارة لمدة 3 سنوات.


 

الاسكندرية للأدوية أرباح مليون جنيه شركة ايرادات

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