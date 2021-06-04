محافظ أسيوط يلتقي رئيس الشركة المالية والصناعية المصرية للأسمدة

لبحث التوسع في استثمارات وخطوط إنتاج جديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس عبدالعظيم محمد العباسي رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية والعضو المنتدب والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة لبحث سبل التوسع في إقامة استثمارات جديدة للشركة بالمحافظة والتأكيد على تنفيذ اجراءات واشتراطات السلامة البيئية.



حيث تم خلال اللقاء استعراض التعريف بالشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس) منذ انشاء أول مصنع لها فى عام 1929 بكفر الزيات وحتى انشاء مصنع سماد أسيوط عام 1970 وذلك بطاقة انتاجية للمصانع وصلت إلى 750 ألف طن سنويًا ونسبة تصدير بلغت 30 % من الإنتاج بإيرادات تعدت 35 مليون دولار.



ثم استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية دور قطاع مصانع أسيوط للأسمدة والطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز في انتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية مشيراً إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلاً عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية مستعرضاً الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.



وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيراً إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الاسمدة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتحسين البيئي المستمر للمصانع بالاضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط والتي تمثلت فى إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة .



وأوضح المحافظ انه قد قام بجولة داخل مصنع أسيوط للأسمدة تفقد خلالها خطوط الانتاج ومراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذي يقوم به في انتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس) .