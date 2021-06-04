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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على قرارات النيابة بشأن حريق جراج السيوف بالإسكندرية

صورة لأحد السيارات
صورة لأحد السيارات المتفحمة

أصدرت نيابة المنتزه بالإسكندرية عددًا من القرارات بشأن الحريق الذي اندلع في عدد من السيارات بجراج بمنطقة السيوف، التابعة لحي المنتزة أول، وأدى إلى تفحم حوالي 15 سيارة.

وقررت، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الجراج، وسرعة طلب تحريات مباحث القسم حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

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وقد تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد الجراجات الخاصة بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، وتسبب اشتعال النيران فى تفحم عدد من السيارات، تصادف تواجدها أثناء الحريق.
وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، وقوات من الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء.

وبعد إجراء المعاينة والفحص تبين أن الحريق وقع نتيجة انفجار بأحد السيارات، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ووجود سخونة كبيرة فى السيارة مما أدى إلى انفجارها وانتقال النيران إلى باقي السيارات التي تصادف وجودها فى الجراج وعدد من الموتسيكلات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم فصل الكهرباء والغاز عن المكان تجنبًا لحدوث فاجعة بالعقار.

 

اخبار المحافظات اخبار الاسكندرية الحماية المدنية جراج السيوف حريق تفحم سيارات

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