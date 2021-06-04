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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعتماد 100 مليون جنيه تمويلا جديدا لمشروع البتلو.. تفاصيل

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (مائة مليون جنيه)  لعدد 250  مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين  بإجمالى عدد رؤوس ماشية (خمسة آلاف)  رأس فى جلسته الاخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الأن حوالى 4,6 مليار جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 ألف رأس ماشية.

يأتى هذا على ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى المشروع القومى للبتلو من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.

من جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

وزير الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مشروع البتلو الجمهورية

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