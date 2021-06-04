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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلمو وطلاب التعليم الفني بأسيوط يواصلون تجميل وتخطيط الشوارع

طلاب ومعلمين التعليم
طلاب ومعلمين التعليم الفني يواصلون تجميل شوارع أسيوط

ثمن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود طلاب ومعلمين التعليم الفني بالمحافظة لمشاركتهم الفعال في أعمال التجميل وتخطيط الشوارع والميادين وطلاء الأسوار ومحولات الكهرباء ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير الشوارع والميادين ورفع كفائتها والعمل على تحسين المظهر العام للشوارع وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الخطط التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين. 

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وأوضح محافظ أسيوط إنه يتم الاستعانة بطلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة بقيادة محمد النمر مدير عام التعليم الفني للمشاركة في تنفيذ خطط تجميل الشوارع والميادين العامة لما لهم من خبرة في هذا المجال لافتاً إلى استكمال أعمال تخطيط الشوارع وطلاء الإرشادات والعلامات المرورية والأسوار ومحولات الكهرباء وذلك بشارع أحمد حسن الباقوري وكورنيش الترعة الابراهيمية بحي شرق كما تم الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق في دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية مؤكداً على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل.

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