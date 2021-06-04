بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بثت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

السديس يتفقد معرض عمارة المسجد النبوي

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس زيارة تفقدية لمعرض عمارة المسجد النبوي للوقوف على الأعمال المنجزة ومتابعة المتبقي منها.



ووقف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على التجهيزات المعدة لخدمة المعرض ورواده بأحدث الأجهزة ليكون معلمًا من معالم المدينة المنورة ورافدًا من روافد المعرفة.

وبين السديس، أهمية المعرض واهتمام الرئاسة بالمتاحف والمعارض وإنشائها وكالة مستقلة بالمعارض والمتاحف مواكبة لرؤية بلادنا المباركة 2030 التي من مستهدفاتها الاهتمام بالمعارض والمتاحف لإثراء تجربة الزائرين وإبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- واهتمامها بالحرمين الشريفين.