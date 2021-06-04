إيداع رضيع المقبرة بالإسماعيلية إحدى دور الرعاية

عثر أهالي عزبة "أبو آدم"، التابعة لمركز الإسماعيلية؛ على طفل رضيع داخل إحدى المقابر أثناء تجهيزها لدفن صبي يبلغ من العمر 14 سنة لقى مصرعه غرقاً فجر الأربعاء.

وفوجئ المشيعيون بالعثور على الطفل داخل القبر فظنوا أنه ميت إلا أنهم اكتشفوا أنه يتحرك فور لمس أحدهم له.

وأكدت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية قبل قليل أن الطفل الرضيع الذي تم العثور عليه داخل إحدى المقابر كتبت له الحياة حيث كان معرض للوفاة في حالة عدم فتح القبر وقد تم إيداعه إحدى دور الرعاية.

وتفاجأ الأهالي خلال تشييع جثمان الطفل مهدي سيد محمود 14 سنة مقيم بمنطقة "ابو ادم" بالاسماعيلية بوجود الطفل "حي" داخل المقابر.

وبدأت الأهالي في الترديد "الله أكبر – الله أكبر – الله الحافظ" فيما تطوع أحد الأشخاص لحمل الطفل وانتشاله من داخل المقبرة ووضعوه في قطعة قماش، توجه به أحد الأشخاص إلي أقرب طبيب للأطمئنان علي صحته واتخاذ الاجراءات الطبية حياله حال تعبه.

وقال محمد ابراهيم، أحد أهالي القرية ممن حضرو الجنازة ان المشهد كان خيالي بالفعل، ولم يتوقع أحد أن يكون الطفل مازال حي وأنهم تخيلو أنه متوفي إلا أنه كان يتحرك.

وتابع أن الطفل كان من الواضح انه تم وضعه قبل ساعات من وصولنا وكان من الممكن ان يتوفي أو قد يتعرض له كلب او اي حيوان إلا انه لم يصاب بخدش لحين وصولنا إلي المقابر.

وكان قد توفي أمس الطفل مهدي سيد محمود 14 سنة غرقاً في شاطئ التعاون بطريق البلاجات في محافظة الإسماعيلية بعد تسلله للنادي ودخوله في الساعات الاولي من الصباح.

ونجح رجال الإنقاذ وشرطة المسطحات في انتشال الجثمان من المياه، ونقله إلي مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أكد تقرير الطبيب الشرعي وفاته بسبب اسفكسكيا الغرق، فيما أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بدفن جثمان الطفل وتسليمه إلي ذويه.

