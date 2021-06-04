"التلفزيون المصري" يسرد أبرز مشروعات وإنجازات الرئيس السيسي خلال 7 سنوات

أبرز مشروعات وإنجازات الرئيس خلال 7 سنوات

تناول برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أبرز المشروعات والإنجازات التي قام بها الرئيس خلال 7 سنوات.

وسرد الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد أبرز المشروعات والإنجازات التي قام بها الرئيس خلال 7 سنوات، وأبرزها مشروع حياة كريمة .

وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن العناوين كثيرة والإنجازات أكثر في الملفات الداخلية أو الملفات الخارجية وخاصة في الفترة الأخيرة، و من أ م ما تم إنجازه برنامج حياة كريمة الذي وفر حياة كريمة وآمنة مستقرة للمصريين، الذين عانوا منذ سنوات.



كما أشار إلى أن الأمن والاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصاد هم الأساس الذي تقوم عليه الدول.

بدوره قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الأمن العدالة الاجتماعية هما الانطلاقة الحقيقية لنقل المواطنين إلى الاستقرار والحياة الكريمة، مشيدًا ببرنامج تكافل وكرامة وسكن وكريم ومشروع مودة الذي يحافظ على تماسك الأسرة المصرية، بالإضافة لزيادة المرتبات والمعاشات، بجانب بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ومليون وحدة أخرى في مبادرة سكن كريم، سكن يليق بآدمية كل المصريين.

وتحدث الشاذلي عن مبادرة 100 مليون صحة التي ساعدت المصريين كثيرًا في القضاء على الكثير من الأمراض مثل فيروس سي، بجانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيغطي كل ربوع مصر.

