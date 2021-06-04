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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عن عمر يناهز 51 عامًا.. وفاة آلان ميلر حارس آرسنال السابق

آلان ميلر حارس آرسنال
آلان ميلر حارس آرسنال السابق

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، وفاة آلان ميلر، حارس مرمى الفريق السابق، عن عمر يناهز 51 عاما.

 

وكتب نادي آرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: ببالغ الحزن علمنا بوفاة لاعبنا السابق آلان ميلر عن عمر 51 عاما".

 

وتابع حساب نادي آرسنال:" تعازينا  لعائلة آلان ميلر وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.. ارقد بسلام، آلان".

 

يذكر أن فريق آرسنال فشل في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021، في المركز الثامن بـ 61 نقطة.

 

وفاز آرسنال في 18 لقاء فقط في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، من أصل 38 مباراة، بينما بينما تعادل في 7 مواجهات، وخسر 13 آخرين.

 

 

 

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