سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروعات بمركزي الفتح وساحل سليم

لتطوير الريف المصري وحياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وهو ما يظهر جليًا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المحافظة لافتاً إلى المتابعة الدورية والمستمرة لهذه المشروعات للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً مشيراً إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات لها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة.



كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد قام بجولة تفقدية لمتابعة ومعاينة المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي الفتح وساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تفقد الوحدة القروية لقرية العونة لتجهيز أراضي مجمع الخدمات ومتابعة أعمال شبكة الانحدار ومحطة الرفع الصرف الصحي بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم ، كما قام بالمتابعة والمرور على تجهيز أرض مجمع الخدمات بقرية بني مر بمركز الفتح ؛ وذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المتابعة بالمركزين ومسئولي الوحدات القروية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا موضحاً أن العمل جاري على قدم وساق في هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

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