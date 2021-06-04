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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سحب 5 مركبات توك توك

زراعة 450 شجرة مثمرة بأطفيح.. وغلق 12 منشأة وكشك في الجيزة

صدى البلد

تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وسعيا لتحقيق الإنضباط بالشارع والإلتزام بالإجراءات الإحترازية ورفع مستوى الخدمات.
شهدت قطاعات عجوزة ١ وعجوزة ٢ حملات مكبرة لأجهزة حى العجوزة وشرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتى  أسفرت عن غلق مخزن بشارع الخليل و كافيه بشارع الهادى و نادى صحى بشارع الفردوس وكشك بشارع وادى النيل لمخالفتها للإجراءات الإحترازية و كلبشة عدد من السيارات بشارع أحمد عرابى لإنتظارها الخاطئ وتحرير ٦ محاضر مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على مرتكبيها.
وفى ذات الإطار تم تحرير ٨ محاضر عدم إرتداء الكمامة خلال حملات الضبط التى قامت بها أجهزة حى الدقى على عدد من المواقف العامة بنطاق الحى، وتحرير ٦ محاضر للإنتظار الخاطئ.
وإنتهى حى الهرم من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سيف النصر المتفرع من شارع زغلول ورفع المخلفات على جانبى عدد من قطاعات طريق اللبينى.
كما تم غلق ٢ مقهى لتقديمها الشيشة بمركز ومدينة البدرشين ومصادرة ١١ شيشة  و٤٥ مضبوطات إشغال متنوعة وتحرير ٥ محاضر لعدم إرتداء الكمامة، كما يجرى وضع الطبقة الرابطة الخاصة باعمال رصف طريق ابو رجوان شارع الدكمى ودهان كبارى ( أبوصير، زويل، العزيزية، مثلث سقارة ).
وأغلقت الحملات بحى شمال الجيزة عدد ٣ مقاهى مخالفة للإجراءات ومصادرة ١٣ شيشة و٣٧ كرسى و٢ ثلاجة و٦ إستاند.
وأزالت لجان المتابعة والإشغالات بحى جنوب الجيزة عدد ٣ أكشاك مخالفة بالإضافة إلى سحب ٥ مركبات توك توك و رفع ١٣٠ حالة إشغال طريق خلال حملات شملت محيط ميدان المنيب .
وبنطاق حى العمرانية يجرى إستكمال أعمال المحارة ودهان واجهات العقارات المطلة على محور خاتم المرسلين بعد أعمال التوسعة إلى جانب زراعة أشجار النخيل بالجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الإنترلوك وحفر بالوعات صرف مياه الأمطار.
وقامت ادارة الانارة بمركز ومدينة أطفيح بإجراء أعمال صيانة كشافات الإنارة وإستبدال التالف منها بقرية الكداية وطريق ٢١ إلى جانب زراعة ٢٥٠ شجرة زيتون بمدخل المدينة و٢٠٠ شجرة مثمرة بنطاق قرية صول.
ومن خلال حملات النظافة تم رفع ١٥٨ طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة الحوامدية وتسليك شبكة الصرف الصحى بشوارع سوق أبوجبر و الجزيرة ومسجد نمرة بالإضافة إلى إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع مطحن الشرابى و فجر الإسلام والوحدة.
وبمساهمة من المجتمع المدنى قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتركيب ٢ عامود إنارة داخل مقابر قرية الإخصاص وتوصيل ٢٥ لمبة ليد، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى أبوغالب ووردان والمنصورية.

الجيزة الخدمات المخالفات نادى صحى

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