بعد غرق طفل.. تحرك فوري من النادي الأوليمبي بشأن حمامات السباحة

أعلن طارق السيد رئيس مجلس ادارة النادي الأوليمبي وقف التدريبات بحمامات السباحة لحين انتهاء التحقيقات في حادث غرق الطفل "سيف إسلام"، والذي يرقد في العناية المركزة في حالة خطيرة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي تنتظر نتائج تحقيقات النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح نحو المتسبب في الغرق، بالرغم من أن الطفل سيف يعتبر من أمهر السباحين في النادي في هذه الفئة العمرية.

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وأضاف السيد ان المستشفى لم تصدر تقريرًا طبيًا حتى الأن حول حالة سيف، الذي يتواجد بقسم العناية المركز وحالته غير مستقرة.

و تعرض سيف، البالغ من العمر ٧ سنوات لحادث غرق داخل حمام سباحة النادي الأوليمبي بالإسكندرية أثناء تلقي التدريبات الخاصة به.



تم نقل الطفل إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة وهو الآن في حالة خطرة في العناية المركزة.

وقال مصدر داخل النادي: إن الطفل اختفى أثناء تدريبه عن الأعين، وبعد البحث عن الطفل، عُثر على الطفل في قاع حمام السباحة وتم إخراجه وكانت حالته سيئة؛ حيث كان منتفخ الوجه ولا يستطيع التنفس.

وعلى الفور، تم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية وهو تحت الملاحظة ولم يتم الإعلان عن حالته الصحية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى والقبض على مدرب النادي وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.