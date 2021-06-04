الملحن مصطفى شكري يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية ياه على الزمن لـ جورج وسوف

عبّر الملحن مصطفى شكري، عن سعادته البالغة بنجاح أغنية “ياه على الزمن”، للفنان جورج وسوف.

قال الملحن مصطفى شكري، في تصريح لـ “صدى البلد”: "الشاعر أحمد المالكي أرسل لي كلمات الأغنية، وأعجبت بها وقمت بتلحينها والعمل عليها وأرسلتها لـ شركة لايف ستايل، وأعجب بها كثيراً وقكت بترشيح الفنان جورج وسوف وبالفعل وافق على غنائها، وتم تصويرها وتسجيلها في لبنان، ولقد بدأنا عملنا عليها في الثلاث شهور الأخيرة".

تقول كلمات الأغنية: «ياه ع الزمن والدنيا واللي بتعمله.. ليه الحياه بتخلي ناس يتبدلو.. ع العشره دي كان اللي شاهد ربنا.. ده ماقالش حتى كلمة حلوه ف حقنا.. ولا داملنا غير جرح ساب.. حبة عذاب محتاج سنين عشان يلم ونقفله.. كان وعدنا حبه كلام..وياريته دام .. آخر الطريق غير اللي بانلي ف أوله.. الوعد معنى وناس كتير بتردده .. ومايعرفوش قيمته.. الحب لعنه لما ناسو بيبعدو .. وعليا حرمته.. اللي جاي مبقاش خلاص قد اللي فات واللي راح مبقاش بيرجع».

"ياه عالزمن" كلمات أحمد المالكي، والحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، والفيديو كليب من اخراج فادي حداد، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، تسجيل آلات استديو إم ساوند، مهندس هاني محروس.

