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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المطرية يشكون من احتلال الباعة الجائلين للشوارع

صدى البلد

أرسل القارئ حربي مصطفى شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال الباعة الجائلين للشوارع الجانبية.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان ميدان المطرية من زحام  الشوارع العامة  العامة و الشوارع الجانبية بسبب استيلاء  الباعة الجائلين علي ميدان المطرية وعلي الشوارع الجانبية ومنها شارع عمر المختار متفرع من شارع ترعة الغزالي بالمطرية حيث يوجد به 3 مدارس والباعة الجائلين والعربات والشوادر الصاج والخشب استولوا على الشارع والمدرسة لها عدد2 باب أغلق واحد بسبب الباعة.

وأوضح أن سكان المنطقة تقدموا بعدة شكاوى لحي المطرية دون جدوى وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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