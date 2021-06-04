سكان المطرية يشكون من احتلال الباعة الجائلين للشوارع

أرسل القارئ حربي مصطفى شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال الباعة الجائلين للشوارع الجانبية.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان ميدان المطرية من زحام الشوارع العامة العامة و الشوارع الجانبية بسبب استيلاء الباعة الجائلين علي ميدان المطرية وعلي الشوارع الجانبية ومنها شارع عمر المختار متفرع من شارع ترعة الغزالي بالمطرية حيث يوجد به 3 مدارس والباعة الجائلين والعربات والشوادر الصاج والخشب استولوا على الشارع والمدرسة لها عدد2 باب أغلق واحد بسبب الباعة.

وأوضح أن سكان المنطقة تقدموا بعدة شكاوى لحي المطرية دون جدوى وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة.

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