عقب حديث خامنئي.. مجلس صيانة الدستور الإيراني يراجع لائحة المرشحين لانتخابات الرئاسة

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الجمعة، أن توصيات المرشد الإيراني علي خامنئي، هي الكلمة الفاصلة بشأن المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “توصيات المرشد الأعلى خامنئي هي الكلمة الفصل وملزمة.. لسنا معصومين من الخطأ وسنعلن موقفنا من المرشحين قريبا”.

وكان خامنئي أكد في خطاب متلفز في وقت سابق من اليوم على أهمية مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتصحيح بعض الأمور وانتخاب إدارة إسلامية وحكيمة قائلا “يتعين على جميع أفراد الشعب أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق".

واعتبر خامنئي أن بعض المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية قد تعرضوا إلى الظلم بعد استبعادهم من السباق الرئاسي.

واضاف: “أتوقّع من المرشحين ألا يطلقوا الوعود التي لا يمكن تحقيقها ولا ينبغي الوثوق بمجرد الوعود والشعارات في الانتخابات، ويجب محاسبة المرشح الذي لا يفي بوعوده”.

وتابع: “على مرشحي الانتخابات أن يكونوا صادقين مع الشعب وألا يطلقوا شعارات لا تنسجم مع معتقداته”.