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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

تأهيل الترع

نهضة زراعية بالفيوم.. تفاصيل مشروع تأهيل الترع ودوره في النهوض بالزراعة

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا عن مشروع تبطين الترع في محافظة الفيوم.

 

ويتضمن مشروع تأهيل الترع بمحافظة الفيوم، تأهيل وتبطين 12 ترعة بإجمالى أطوال 85 كيلو و594 مترا من الترع بتكلفة إجمالية بلغت 204 ملايين جنيه ومن أهم الترع التي تم تطينها بمركز إطسا والتي أصبحت ضمن مبادرة حياة كريمة بمنطقة الغرق وطولها نحو 12 كيلو 950 مترة وهو بحر الجرجبة، كما تم تبطين 3 كيلو خرسانة مسلح لترعة قوته بمركز يوسف الصديق، ويجرى حاليا تأهيل لباقي الترع المعتمدة ضمن المرحلة الأولى والتي سيتم تسليمها خلال 6 شهور قادمة منها تأهيل بحر فرج الله القبلي بطول 1.87 كيلو متر، وبحر قصر الجبالي العالي بطول 3.4 كيلو متر، وبحر اللحف بطول 3.94 كيلو متر، وتأهيل جنابات بحر الجرجبة بطول 21.8 كيلو متر، وترعة سليمان دسوقي بطول 7.74 كيلو، وترعة العالي الكبير بطول 2.5 كيلو متر، وترعة مطرطارس الشرقي بطول 5.023 كيلو متر، وبحر الروبيات بطول 4.75 كيلو، وامتداد الفلاحة بطول 62 مترا، وترعة المناشي بطول 2.693 كيلو، وتأهيل بحر الإصلاح (المحرقاوي) بطول.115 كيلو متر، ومسقة خطاب بطول 1.125 كيلو، وامتداد كفر عميرة بطول 1.45 كيلو، وكفر عميرة بطول 1.1. 65 كيلو، وبحر العبوج بطول 3.5 كيلو، وبحر الزربي الغربي بطول 3.558 كيلو لخدمة 1997 فدان، وترعة المنصل بطول 975 متر، وترعة الخمسين بطول 4.1 كيلو، بإجمالي 85.594 كيلو لخدمة 44721 فدان بتكلفة 204 ملايين و9793 ألف جنيها.

 

كما سيتم تأهيل  600 كيلو مترا ترع بالفيوم ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع خلال الـ3 اعوام القادمة على مراحل متتالية، والتى يبدأ توفير الاعتمادات المالية لها في العام المالى المقبل يوليو ٢٠٢١.

 


 

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