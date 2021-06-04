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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قويسنا ومنوف

صدى البلد

شنت الوحدات المحلية بمركزي قويسنا ومنوف في محافظة المنوفية وبالتنسيق مع ادارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة وقوات الأمن بشن حملة  لإزالة  التعديات المخالفة فى المهد.

وأسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 2000م2 بقرية طه شبرا بمركز ومدينة قويسنا، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف للقرار رقم ١٠ لسنه ٢٠٢١ بمساحه ٨٠ متر بقريه بهواش التابعة للوحدة المحلية بزاويه رزين، وتم مصادره مواد البناء وإزالة المخالفة، وذلك لإنتهاء الترخيص الممنوح للمواطن، وكذا تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ١٦ م2 بقرية دبركى التابعة للوحدة المحلية بطملاى بمركز منوف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة  والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة.

اخبار المحافظات اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية إزالة التعديات

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