الاتحاد الافريقي يختار عمرو السولية ضمن أفضل صانعي الألعاب بدورى الأبطال

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” اختيار عمرو السولية نجم النادي الاهلي ضمن أفضل ثلاث صانعي اللعب في دورى أبطال أفريقيا .

وتم اختيار عمرو السولية وثيمبا زواني لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي ولويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني

وكتب الاتحاد الافريقي عبر حساب بطولة دورى الابطال الرسمي : عمرو السولية ، ثيمبا زواني ، لويس ميكيسوني ، 3 تمريرات حاسمة لكلًا منهم، من كان أفضل صانع ألعاب في هذا الموسم؟

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة