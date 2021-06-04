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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبنجر.. طريقة جديدة لتحضير البابا غنوج

بالبنجر.. طريقة جديدة
بالبنجر.. طريقة جديدة لعمل البابا غنوج

يعد البابا غنوج من اشهر الاطباق الجانبيه التي تقدم بجانب عدد كبير جدا من الاكلات خاصه المشويات حيث يتمتع بمذاق لذيذ وشهي.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت عده طرق لعمل البابا غنوج بمذاق جديد ومختلف من بينها البابا غنوج بالبنجر الذي يتمتع بقدر كبير جدا من الحديد والعناصر الغذائية المفيدة الاخرى

نقدم لكم طريقة عمل البابا غنوج بالبنجر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد اليد على قناة سي بي سي سفرة

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مقادير البابا غنوج بالبنجر
 

باذنجان رومى مشوى 

بنجر مسلوق 

زيت

طحينة 

زبادى 

ماء 

ثوم 

ملح 

فلفل أسود 

عصير ليمون 

خل 


طريقة تحضير البابا غنوج بالبنجر
 

* يهرس الجزء الداخلى من الباذنجان مع البنجر ثم تقلب الطحينة مع الزبادى والماء والفلفل وعصير الليمون والثوم والخل والملح

* يضاف الخليط للباذنجان ويقلب ويضاف الزيت على الوجه و يقدم البابا غنوج بالبنجر

 

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