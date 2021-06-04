العراق ولبنان تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز، مع السفير اللبناني لدى بغداد على الحبحاب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.



وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة، أن "الوزير منهل عزيـز الخباز التقى بمكتبه، السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والفرص المتاحة للتعاون الصناعي بين البلدين".



وأشار الوزير -بحسب البيان- إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، مبديا رغبة الوزارة بالتعاون مع دولة لبنان في مختلف الصناعات منها صناعات النسيج والجلود والبتروكيمياوية والأدوية وغيرها وزيادة التواصل والتنسيق بين الصناعيين ورجال الأعمال العراقيين واللبنانيين وبما يسهم في النهوض بقطاع الصناعة لكلا البلدين".



وشدد وزير الصناعة العراقي، على ضرورة إقامة مؤتمر دولي افتراضي لبحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين بلدان المنطقة، مؤكدا استعداد العراق لتقديم كل أشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق والمتمثلة بالإعفاءات الجمركية والضريبية وفقا للضوابط والأطر القانونية المعمول بها، كما أوعز بتزويد الجانب اللبناني بفرص التعاون والشراكة والاستثمار المتاحة لدى الوزارة تمهيدا لتعاون وإتفاق فعلي بين الطرفيـن.



مـن جهته، نقل السفير اللبناني تحيات وزير الصناعة اللبناني لنظيره العراقي، مؤكدا رغبة بلاده في إقامة مشاريع مهمة مع العراق في المجال الصناعي خاصة وأن لبنان تمتلك الخبرة في مجالات صناعية متعددة وتعمل على تطويرها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها"، معربا عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاقات صناعية تحقق مكاسب اقتصادية لكلا البلدين.

