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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 20 سيجارة محشوة بمخدر الماريجوانا مع راكب أجنبي.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 20 سيجارة محشوة بالماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية أجنبية ومن أصل مصرى قادم أمريكا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم فتبين وجود 20 سيجارة محشوة بنبات الماريجوانا مخبأة بين طيات ملابسه ومتعلقاته الشخصية .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

 

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