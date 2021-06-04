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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خريطة انقطاع المياه بالقاهرة الكبرى.. اعرف منطقتك

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بإنهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة، وبناءاً على طلب الهيئة القومية للأنفاق لقيامها بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق " القومية " ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبري، فإنه سيتم انقطاع المياه على بعض المناطق فى شبرا الخيمة وبهتيم واكثر من 14 منطقة بالجيزة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بإنهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة، فسيتم انقطاع المياه عن مناطق “شبرا الخيمة – بهتيم”، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 4-6-2021 وحتى الساعة السادسة فجر اليوم التالى السبت الموافق 5-6-2021.

بينما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع  المياه عن مناطق ( منطقة المسابك – عزية المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – شارع الاعتماد – من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبد العزيز – ما بين العروبة والدائري " نزلة القومية " – منطقة مسجد الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي – شارع القومية العربية )  لمدة 12 ساعة وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتي الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 2021/6/5.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياة الشرب قطع المياة القاهرة الكبرى منطقة الجيزة

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