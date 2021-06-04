مسن يتطوع لإنقاذ أسماء القرش النادرة.. صور

يبدأ بصيدها..

اعتاد الناس على تطوع شخص من أجل إنقاذ إنسان آخر في ظروف معينة، لكن في حالة جديدة من نوعها تطوع رجل مسن لإنقاذ أسماك القرش.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميترو» البريطانية تطوع رونالد سورجينور لحماية أسماك القرش من الانقراض من خلال صيدها ووضع علامات عليها.

رونالد سورجينور

وأوضح «سورجينور» من مدينة هوليوود بأيرلندا الشمالية، أن حب الصيد بدأ منذ صغره، قائلا: «أمضيت 40 عامًا في الصيد وحده، وخلالهم شاركت في مجالس مصايد الأسماك الأيرلندية».

وأضاف رونالد سورجينور أنه سمع مؤخرًا عن مشروع «أعماق البحر» في أولستر للحياة البرية، ويهدف هذا المشروع إلى المحافظة على أسماء القرش والأنواع المهددة بالإنقراض.

وعن دوره في هذا المشروع، قال: «عادة ما يتم صيد أسماك القرش باستخدام الخيط، وسحبها إلى القارب، ولصق العلامات على الزعانف بطريقة لا تؤذي سمكة القرش، ثم تركها في المياه مرة أخرى».

وأشار إلى أنه من المهم التدريب الجيد على المشروع لفهم كيفية التعامل مع سمكة، وكيفية التعرف على علامات التوتر، وتحقيق أدنى قدر من الضرر.