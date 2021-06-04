عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يبدأ بصيدها..

مسن يتطوع لإنقاذ أسماء القرش النادرة.. صور

عجوز يتطوع لإنقاذ
عجوز يتطوع لإنقاذ أسماء القرش النادرة

اعتاد الناس على تطوع شخص من أجل إنقاذ إنسان آخر في ظروف معينة، لكن في حالة جديدة من نوعها تطوع رجل مسن لإنقاذ أسماك القرش.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميترو» البريطانية تطوع رونالد سورجينور لحماية أسماك القرش من الانقراض من خلال صيدها ووضع علامات عليها.  

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

سمكة غريبة بأجنحة ملائكية تثير رعب وذهول المشاهدين.. صور

رونالد سورجينور

وأوضح «سورجينور» من مدينة هوليوود بأيرلندا الشمالية، أن حب الصيد بدأ منذ صغره، قائلا: «أمضيت 40 عامًا في الصيد وحده، وخلالهم شاركت في مجالس مصايد الأسماك الأيرلندية».

وأضاف رونالد سورجينور أنه سمع مؤخرًا عن مشروع «أعماق البحر» في أولستر للحياة البرية، ويهدف هذا المشروع إلى المحافظة على أسماء القرش والأنواع المهددة بالإنقراض.

 وعن دوره في هذا المشروع، قال: «عادة ما يتم صيد أسماك القرش باستخدام الخيط، وسحبها إلى القارب، ولصق العلامات على الزعانف بطريقة لا تؤذي سمكة القرش، ثم تركها في المياه مرة أخرى». 

وأشار إلى أنه من المهم التدريب الجيد على المشروع لفهم  كيفية التعامل مع سمكة، وكيفية التعرف على علامات التوتر، وتحقيق أدنى قدر من الضرر. 

أسماك القرش المياة التوتر ايرلندا سماك القرش انقراض محافظ رجل عجوز القرش البري

موضوعات متعلقة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

في الجيم .. صورة جريئة لـ كريستيانو رونالدو وزوجته

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

بعد أنباء رغبته في الرحيل.. حقيقة إلقاء كريستيانو رونالدو قميص يوفنتوس على الأرض

صحيفة عمان : تأثيرات جائحة كورونا انعكست على كل قطاعات الحياة

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ما حكم االعجوز التى لا تستطيع الصيام ولا الكفارة .. مجمع البحوث يرد

ترشيحاتنا

ملامح من تاريخ القدس..كتاب ينشر لأول مرة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب القادم

ملخص وأهداف مباراة الارجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم

العثور على كتلة شعر ببطن شاب بمطروح.. التفاصيل الكاملة

انطلاق الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع .. غدا

خريطة انقطاع المياه بالقاهرة الكبرى.. اعرف منطقتك

وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بعد خمسة أشهر من التراجع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح محملة بالأتربة في عدة مناطق

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كهربا يتعرض لحادث سيارة

اتحاد الكرة يحدد موعد تطبيق تقنية الـvar في كأس مصر

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ