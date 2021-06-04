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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن فيروس الورم الحليمي البشري .. أسباب نقص الأكسجين عند مريض كورونا.. أسهل طريقة لتقشير البصل

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

الورم الحليمي البشري .. الأعراض والأسباب والعلاج
فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى فيروسية تنتقل بين الأشخاص من خلال ملامسة الجلد للجلد، ينتقل أيضا  من خلال الاتصال الجنسي ويمكن أن يؤثر على الأعضاء التناسلية أو الفم أو الحلق.

 

أسباب انخفاض الأكسجين عند مريض كورونا
كشفت دراسة حديثة أسباب انخفاض الأكسجين عند مريض كورونا حتى أولئك الذين لم يضطروا للبقاء في المستشفى وللأسف هذا الأمر يسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للموت.

 

الجلد الشاحب أبرزها.. علامات تدل على نقص فيتامين b 12
فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم كوبالامين  هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الماء، يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، بالإضافة إلى الأداء السليم لجهاز العصبي.

 

 

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها .

 

وداعا للدموع.. أسهل طريقة لتقشير البصل دون عناء
بالنسبة للعديد من الوصفات ، يلزم البصل والثوم التوابل لكن في بعض الأحيان ، يكون من الصعب تقشير كلا المكونين  ولحسن الحظ ان هناك أيضًا خدعة مفيدة لتقشير البصل بدون عناء.

 

 


 

 

أسهل طريقة لتقشير البصل زوجة الفنان ماجد المصري أسباب انخفاض الأكسجين فيروس الورم الحليمي البشري اخبار الصحة

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