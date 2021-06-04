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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دسيت السم للكلبين في الطعام.. المتهم بسرقة فيلا سيد رجب يكشف تفاصيل جريمته

سيد رجب
سيد رجب

أدلى المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب باعترافات تفصيلية لجريمته حيث قرر انه ترك العمل في الفيلا منذ 6 اشهر وقرر سرقتها لمرور بأزمة مالية. 

أضاف المتهم انه نظرا لعلمه بوجود كلبي حراسة قرر التخلص منهما لعدم مهاجمته وفضح امره، فأعد لهما طعاما مسموما ووضعه امامهما عقب قفزه من اعلى السور وتسلله للداخل مستغلا خلو الفيلا من القاطنين بها بعد مراقبته لها لفترة علمه بخروج الفنان وزوجته ونجله، وما ان تأكد من تناول الكلبين للطعام ونفوقهما تسلل لداخل الفيلا عبر نافذة المطبخ لتفادي مشاهدة حارس الفيلا له. وتمكن من الاستيلاء على اسطوانتي غاز وفر هاربا. 

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في تعرض فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين للسرقة حيث قررت تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت دخول وخروج المتهم. 

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة لأقوال الفنان سيد رجب حيث قرر أنه لم يكن متواجدا وقت وقوع الجريمة حيث كان بخارج الفيلا لتصوير أحد أفلامه بينما كانت زوجته ونجله بالخارج أيضا. 

وأضاف الفنان انه علم بالواقعة من خفير الفيلا الذي فوجئ بوفاة الكلبين واختفاء بعض المحتويات فاتصل هاتفيا بمدير أعماله الذي أخبره بما حدث وقال رجب أن الكلبين كانا من فصيلة "لابرادور ريتريفر" وتوليا حراسة الفيلا منذ عدة سنوات. 

وأشارت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتهم كان يعمل بحراسة الفيلا منذ 6 اشهر وعندما ترك العمل قرر سرقتها ولعلمه بوجود كلبي حراسة فكر في التخلص منهما فوضع لهما السم في الطعام وعندما نفق الكلبين تسلل الى الفيلا عبر نافذة المطبخ واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا. 

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم وتمكنت القوات من ضبطه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وعبر الفنان سيد رجب عن حزنه الشديد على تعرض كلبي حراسة للقتل في الفيلا الخاصة به بمدينة البدرشين عقب تخلص لص منهما ليتمكن من الدخول إلى الفيلا وسرقة بعض محتوياتها. 

سرقة فيلا الفنان سيد رجب أزمة مالية كلبي حراسة سيد رجب لابرادور ريتريفر

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اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

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