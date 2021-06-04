وزير الأوقاف: تطوير موقع الوزارة.. وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا

قال الدكتور محمد محمد مختار وزير الأوقاف، إنه تم تطوير موقع وزارة الأوقاف وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، حيث تم استحداث عدد من الوسائل والتقنيات على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل، وقنوات اليوتيوب كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الجمعة، بالأئمة المتميزين في السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام محافظة الدقهلية فى اطار زيارته للمحافظه يرافقه الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب.

وأضاف الوزير، أنه ابتداء من يوم الأربعاء القادم سنخصص دورات متخصصة لمدة يوم واحد لكل 50 إماما سيكون منها جزء دعوى وآخر عن «استخدام تقنيات التعامل مع أدوات التواصل والاستخدام الرشيد لها» وذلك من أجل الوصول إلي أي مستخدم لوسائل التواصل من خلال نشر المادة العلمية التي تصدرها وزارة الأوقاف وهي كثيرة.

وأضاف أن الدقهلية تضم الكثير من الأئمة وأن عددهم لو صل إلى 3 آلاف إمام وكل إمام لديه على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»، ألف صديق، فسنصل إلي 3 ملايين متصل بوسائل التواصل بكل بسهولة ويسر وبطريقة سلسلة وهذا هدفنا، والمادة العلمية جاهزة لو أعدت نشر ما ينشر علي صفحة الوازرة وقنواتها لا تلاحق عليه.

وأشار إلى أنه يجب علينا أن ندرب الأئمة على كل تلك التطورات العلمية والتكنولوجية، ولابد أن نشغل الفضاء الإلكترونى حيث أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل، وأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب الحق.

وأوضح أنه منذ ظهور فيروس كورونا فقد تغيرت الكثير من المعطيات فى العالم فعالم الغد لم يصبح كعالم الأمس ففى الأسابيع الماضية تداولت الكثير من المصطلحات لبعض الأمراض التى كانت موجودة وترتبط بضعف المناعة وتسبب أمراض شديدة حيث ظهر ما يطلق عليه الفطر الأسود وفى دول آخرى تحدثت الصحف عن الفطر الأبيض أو الفطر الأصفر وكلها أمراض تظهر علمياً بسبب نقص المناعة وتناول المنشطات لفترات طويلة ومن يستخدمون المنشطات هم الأكثر عرضة لهذه الأوبئة.