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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يشيد بحكام دورى القسم الثاني

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 

أشادت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الاطقم التحكيمية التى شاركت فى إدارة منافسات دورى القسم الثاني مؤخرا.

وأشارت اللجنة الرئيسية في اتحاد الكرة أن تألق الحكام الشباب والواعدين فى إدارة مباريات القسم الثانى الهامة يشير اللى وجود صف ثانى من الحكام قادرين على قيادة التحكيم فى الفترة القادمة.

كما وجهت اللجنة الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد وباقى أعضاء اللجنة الشكر إلى حكام دورى المظاليم الذين تحملوا  المسئولية وضغط الاندية عليهم.

واستعانت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بقائمة من الحكام لإدارة منافسات دورى القسم الثاني بالمجموعات الثلاث الصعيد والقاهرة وبحرى جاءت على النحو التالي:

حمادة القلاوى منطقة سوهاج ومحمد عباس مايو منطقة القاهرة ومحمود وفا منطقة كفر الشيخ وحسنى سلطان منطقة الإسكندرية وسيد شعبان منطقة الدقهلية ومحمود ناصف منطقة كفر الشيخ.

كما ضمت القائمة ابضا احمد حامد فهيم منطقة الدقهلية وعلى السعيد منطقة الاسكندرية ومحمد العتبانى منطقة الشرقية ومحمد الغازى منطقة دمياط واحمد ناجى منطقة القاهرة وابراهيم محمد منطقة الجيزة ومصطفى الشهدىومحمد عبد العزيز منطقة الجيزة ، حسام عزب منطقة القاهرة،ومحمود حسين منطقة بنى سويف.

لجنة الحكام اتحاد الكرة دوري القسم الثاني القسم الثاني أخبار اتحاد الكرة

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