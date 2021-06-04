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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والده إثر إنقلاب سيارة ملاكي بترعة في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر مصرعه وأصيب والده بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلابهما بسيارة ملاكي بإحدى الترع المجاورة للطريق بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل (حسام عبد الحافظ - خمسة سنوات - ويقيم بناحية الساحل الغربي دائرة المركز)، وإصابة والده (عبدالحافظ. إ. ع - ٤٥ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة الثاني سيارته الملاكي اختلت عجلة القيادة بيده ما جعلها تنقلب بهما بترعة الري المجاورة للطريق.

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي والمُصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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