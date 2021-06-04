بوتين: لقاح كورونا الروسي معترف به دوليًا ولم يتسبب بأي وفاة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنيك)، معترف بفعاليته دوليًا ولم يتسبب في أي حالة وفاة.

وقال بوتين في كلمة له بمنتدى بطرسبورج الاقتصادي إن “الدول الغنية تحمي مصالحها قبل كل شيء وهذا ما فعلته في مسألة اللقاحات الخاصة بكورونا”.

وأضاف: “الاقتصاد الدولي يعود إلى وضعه الطبيعي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده جراء جائحة كورونا”.

وتابع: “التوزيع العادل للقاحات في كافة أنحاء العالم يمثل شرطا ضروريا للقضاء على كورونا”.

وأردف: “لم نعمل على إنتاج اللقاحات في روسيا فحسب بل نعمل على توطين اللقاحات في الدول الأخرى”.

وأكد بوتين أن “لقاح كورونا الروسي معترف بفعاليته دوليا ولم تسجل أي وفاة بسببه”، موضحًا أن بعض الدول ترفض شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لأسباب سياسية.