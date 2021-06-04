إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بـ الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بإزالة أي تعدي على الاراضي الزراعيه أو اراضي املاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة علي نفقه المخالفين وإيقاف اعمال البناء العشوائي وذلك بالتزامن مع متابعه الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مدينة القنايات بوقف أعمال بناء مخالف بعزبة الغمرى،بالتنسيق مع قسم شرطة القنايات، أثناء قيام أحد المواطنين يقوم بأعمال تشوينات مواد بناء (طوب/ رمل / أسمنت) ،فتم إيقاف الأعمال وإزالة جميع مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بازاله شده خشبيه لأعمدة الدور الأول علوي لمبنى مخالف على مساحه ٨٠ متر بعزبة بسيوني بالبساتين وكذلك إزاله أعمال بناء مخالفه لمنزل بقريه البساتين بمساحه 1متر في ١٢متر وتمت الازاله كليه للمخالفه ، كما قام رئيس الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي والقسم الهندسي بإزالة كشك بدون ترخيص على كوبرى البحر الشبيني على مساحه ٢متر في ١,٥متر وتمت الإزالة على نفقه المخالف.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حالة ازالة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو وقوة امنية من نقطة شرطة و اسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الاول علوي دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ١٢٥م ) ، وتمكنت الوحدة المحلية بقرموط صهبرة من إزاله سور بالدبش داخل الحيز دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ٣٠م ) بعزبة العمدة ، كما توجهت حملة للوحدة المحلية بدبيج لإزالة ( ٣ ) عامود خرسانة بمساحة ( ٣ ) سهم دون الحصول على ترخيص وتم التحفظ على المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.

وفي سياق متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و قسم الازالات برئاسة المركز حملة لإزالة 2 حالة تعدي عبارة عن فك خشب لصبه خرسانية مسلحة بدون ترخيص ومباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية مفارق نصار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 250 متر وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قام قسم الازالات برئاسة المركز بحملة إزالة في نطاق الوحدات المحلية بالظواهرية والاخيوة حيث تم ردم حفر لصبه خرسانة مسلحة بناحية الظواهرية علي مساحة 200م وإزالة مبني بالطوب الدبش الابيض علي مساحة 175متر بناحية الفولي، كما تم إزالة مزرعة بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 400 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.