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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشركة الشرقية للدخان ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

صدى البلد

جاءت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021" التي تضم أكبر الشركات العامة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.

واحتلت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى المركز الـ94 ضمن تصنيف أقوى 100 شركة بمنطقة الشرق الأوسط.

ويشغل هاني أمان منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية ايسترن كومبانى منذ عام 2018.

بلغت القيمة السوقية للشركة الشرقية إيسترن كومبانى نحو 1.7 مليار دولار دولار اى نحو 26.775 مليار جنيه مصري، فيما سجلت قيمة الاصول المملوكة نحو 1.3 مليار دولار اى نحو 20.475 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 24.22%

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

و ارتفعت الإيرادات خلال الفترة إلى 12.14 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بنسبة 14.5% لتبلغ 2.54 مليار جنيه.

 وبلغت إيرادات النشاط خلال النصف الأول 8.16 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

 

الشركة الشرقية ايسترن كومباني الشرق الاوسط فوربس 100 شركة

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