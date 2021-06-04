اتحاد الكرة يحدد موعد تطبيق تقنية الـvar في كأس مصر

حددت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة موعد تطبيق تقنية الفيديو المعروفة ب var فى بطولة كأس مصر.

وقررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة تطبيق تقنية ال var في كأس مصر خلال مباريات الدور نصف النهائي والنهائي فقط خلال الفترة المقبلة.

واستند مسؤولى اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إلى تحديد موعد تطبيق تقنية ال var إلى أن هناك مباريات تمت إقامتها في ربع النهائي بدون تقنية الفيديو.

كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد على عزم اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية استكمال الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكاس.

كما أن الاتحاد المصري سيتخذ الاجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الأخير مع ممثلي أندية القسم الأول بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

تم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الاولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية ، وإنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.

وأبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من اجل الصالح العام،

فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في اضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.

ودعا الدكتور محمد سلطان إلى ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما في ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على انشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو.