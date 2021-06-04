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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا في المنيا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يتفقد المدارس

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت 5 يونيو الجاري ، ولمدة أسبوع داخل، 546 لجنة عامة، تم تجهيزها لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنازل، داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى ديرمواس جنوبا.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، أن الامتحانات تجري على مدار 6 أيام بواقع مادة كل يوم، بهدف الحفاظ على الصحة العام للطلاب والمراقبين والأجهزة المعاونة ففى يوم السبت يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والأحد مادة الهندسة، والاثنين اللغة الانجليزية ، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، الخميس علوم .

وأوضح «الرشيدي» أنه تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وشكل «الرشيدي» غرفة عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر. 

امتحانات المنيا السبت محمد فؤاد اللغة الإنجليزية

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