بتكلفة 5 ملايين و675 ألف جنيه.. افتتاح 3 مساجد جديدة بكفر الشيخ

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، 3مساجد بتكلفة 5 ملايين و675 ألف جنيه، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب.



وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن المساجد التي تم افتتاحها عقب إحلالها وتجديدها، مسجد السلاهيب بمدينة الحامول، على مساحة 380 متراً بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، ومسجد الإخلاص بالعلوي بمدينة فوه، يقع على مساحة 235 متراً، بتكلفة إجمالية مليون 175 ألف جنيه، ومسجد القزاز القبلي بقرية القزاز التابعة لمركز دسوق، يقع على مساحة 520 متراً، بتكلفة إجمالية مليونين و600 ألف جنيه، بالجهود الذاتية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن خطباء المساجد التزموا بموضوع خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد المحافظة حول «كيف نستمطر الرحمات الربانية»، مؤكداً أن رحمة الله تعالى لا يحدها حد ولا يتصورها عقل، فالله -سبحانه وتعالى- صاحب الرحمة الواسعة التي تليق بكماله سبحانه وتعالى، كتبها على نفسه تفضلا منه على عباده، ولكي نستمطر الرحمات الربانية لا بد لنا أن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى، وأن نتضرع إلى الله بالاستغفار والدعاء، مشددًا على الأخذ بأسباب الرحمة بيننا، ولابد أن يرحم بعضنا بعضا.

وأضاف الشيخ عطا بسيوني، مدير الدعوة بالمديرية، تجاوز رحمته -صلى الله عليه وسلم- نطاق البشرية إلى الرحمة بالحيوان، ومن بين سبل الرحمة حسن معاملة الآخرين والجيران، وإذا أردنا أن تنزل علينا رحمات الله فعلينا أن نتأسّى برسوله -صلى الله عليه وسلم- ونتحلّى بصفاته، فهو الذي وصفه ربنا جل وعلا بقوله لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم.

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