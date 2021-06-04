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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 114 ألف طن قمح من المُزارعين بـ سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، إنه تم توريد 114542 طن قمح محلي و9932 طن قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من شهر إبريل الماضي حتى يوم أمس 3 يونيو.

وأضاف لـ "صدى البلد"، أن بيان التوريد ليوم أمس الخميس جاء كالآتي: "7 طن قمح محلي من شونة سوهاج، 17 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 297 طن من صومعة غرب طهطا، 14 طن من شونة طما القديمة، 58 طن من شونة طهطا، و10 طن من شونة البنك الزراعي"، بإجمالي 406 أطنان قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

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وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

وأشار إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلالاف.

سوهاج التموين مديرية التموين البنك الزراعي غرب طهطا مطاحن الشركة القابضة

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