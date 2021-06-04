ضبط 360 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد ومخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه قامت إدارة تموين كفر صقر بحمله تفتيشية على الأنشطة التجارية برئاسة عبد الرؤف سويلم ، وبالمرور علي المخابز أسفرت الحمله عن تحرير ٢ تقرير محضر إثبات حالة ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتحرير ٢ تقرير محضر إثبات لعدم نظافة أدوات العجين ، وتحرير ٢ تقرير محضر إثبات حالة لعدم اعطاء بون الصرف.

كما قامت الحملة بتحرير محضر برقم ( ١١٨٧) جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد أصحاب انشطه محال تجارية لقيامه بالبيع بسعر أزيد من السعر الرسمى.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر برقم (١١٨٨ ) جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد التجار لقيامه ببيع زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ ٣٦٠ لتر زيت طعام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من الإلتزام بالشروط التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بإزالة أي تعدي على الاراضي الزراعيه أو اراضي املاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة علي نفقه المخالفين وكذا إيقاف اعمال البناء العشوائي وذلك بالتزامن مع متابعه الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مدينة القنايات بوقف أعمال بناء مخالف بعزبة الغمرى،بالتنسيق مع قسم شرطة القنايات، أثناء قيام أحد المواطنين يقوم بأعمال تشوينات مواد بناء (طوب/ رمل / أسمنت) ،فتم إيقاف الأعمال و إزالة جميع مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بازاله شده خشبيه لأعمدة الدور الأول علوي لمبنى مخالف على مساحه ٨٠ متر بعزبة بسيوني بالبساتين وكذلك إزاله أعمال بناء مخالفه لمنزل بقريه البساتين بمساحه 1متر في ١٢متر وتمت الازاله كليه للمخالفه ، كما قام رئيس الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي والقسم الهندسي بإزالة كشك بدون ترخيص على كوبرى البحر الشبيني على مساحه ٢متر في ١,٥متر وتمت الإزالة على نفقه المخالف.

و شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حالة ازالة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز و رئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو وقوة امنية من نقطة شرطة و اسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الاول علوي دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ١٢٥م ) ، وتمكنت الوحدة المحلية بقرموط صهبرة من إزاله سور بالدبش داخل الحيز دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ٣٠م ) بعزبة العمدة ، كما توجهت حملة للوحدة المحلية بدبيج لإزالة ( ٣ ) عامود خرسانة بمساحة ( ٣ ) سهم دون الحصول على ترخيص وتم التحفظ على المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.

وفي سياق متصل ، نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و قسم الازالات برئاسةالمركز حملة لإزالة 2 حالة تعدي عبارة عن فك خشب لصبه خرسانية مسلحة بدون ترخيص وكذلك مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية مفارق نصار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 250 متر وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، كما قام قسم الازالات برئاسة المركز بحملة إزالة في نطاق الوحدات المحلية بالظواهرية والاخيوة حيث تم ردم حفر لصبه خرسانة مسلحة بناحية الظواهرية علي مساحة 200م و إزالة مبني بالطوب الدبش الابيض علي مساحة 175متر بناحية الفولي كما تم إزالة مزرعة بالطوب الدبش الابيض علي مساحة 400 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد ومخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ انه قامت إدارة تموين كفر صقر بحمله تفتيشية على الأنشطة التجارية برئاسة عبد الرؤف سويلم ، وبالمرور علي المخابز أسفرت الحمله عن تحرير ٢ تقرير محضر إثبات حالة ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتحرير ٢ تقرير محضر إثبات لعدم نظافة أدوات العجين ، وتحرير ٢ تقرير محضر إثبات حالة لعدم اعطاء بون الصرف.

كما قامت الحمله بتحرير محضر برقم ( ١١٨٧) جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد أصحاب انشطه محال تجارية لقيامه بالبيع بسعر أزيد من السعر الرسمى.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر برقم (١١٨٨ ) جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد التجار لقيامه ببيع زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ ٣٦٠ لتر زيت طعام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من الإلتزام بالشروط التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بإزالة أي تعدي على الاراضي الزراعيه أو اراضي املاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة علي نفقه المخالفين وكذا إيقاف اعمال البناء العشوائي وذلك بالتزامن مع متابعه الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مدينة القنايات بوقف أعمال بناء مخالف بعزبة الغمرى،بالتنسيق مع قسم شرطة القنايات، أثناء قيام أحد المواطنين يقوم بأعمال تشوينات مواد بناء (طوب/ رمل / أسمنت) ،فتم إيقاف الأعمال و إزالة جميع مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بازاله شده خشبيه لأعمدة الدور الأول علوي لمبنى مخالف على مساحه ٨٠ متر بعزبة بسيوني بالبساتين وكذلك إزاله أعمال بناء مخالفه لمنزل بقريه البساتين بمساحه 1متر في ١٢متر وتمت الازاله كليه للمخالفه ، كما قام رئيس الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي والقسم الهندسي بإزالة كشك بدون ترخيص على كوبرى البحر الشبيني على مساحه ٢متر في ١,٥متر وتمت الإزالة على نفقه المخالف.

و شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حالة ازالة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز و رئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو وقوة امنية من نقطة شرطة و اسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الاول علوي دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ١٢٥م ) ، وتمكنت الوحدة المحلية بقرموط صهبرة من إزاله سور بالدبش داخل الحيز دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ٣٠م ) بعزبة العمدة ، كما توجهت حملة للوحدة المحلية بدبيج لإزالة ( ٣ ) عامود خرسانة بمساحة ( ٣ ) سهم دون الحصول على ترخيص وتم التحفظ على المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.

وفي سياق متصل ، نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و قسم الازالات برئاسةالمركز حملة لإزالة 2 حالة تعدي عبارة عن فك خشب لصبه خرسانية مسلحة بدون ترخيص وكذلك مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية مفارق نصار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 250 متر وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، كما قام قسم الازالات برئاسة المركز بحملة إزالة في نطاق الوحدات المحلية بالظواهرية والاخيوة حيث تم ردم حفر لصبه خرسانة مسلحة بناحية الظواهرية علي مساحة 200م و إزالة مبني بالطوب الدبش الابيض علي مساحة 175متر بناحية الفولي كما تم إزالة مزرعة بالطوب الدبش الابيض علي مساحة 400 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.