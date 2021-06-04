انفوجراف.. 10 معلومات عن البرج الأيقونى الاطول فى افريقيا

يعد البرج الأيقونى أشهر وأطول برج فى افريقيا كلها، وتم تدشينه فى وقت قياسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تنفيذ 74 دورا بارتفاع 360 مترا بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

ويستعرض «صدى البلد» أبرز 10 معلومات عن أعلى برج في قارة إفريقيا وهو "البرج الأيقوني".

1- يعد البرج الأيقوني أعلى برج في قارة إفريقيا.

2- يصل ارتفاع البرج الى نحو 400 مترا.

3- يقام البرج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4- تم تصميم البرج ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي داخل المدينة.

5- يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

6- يطل على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 مترا مربعا.

7- تقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

8- تم الوصول إلى 74 طابقا حتى الآن فى تنفيذ أطول برج في العاصمة الإدارية الجديدة.

9- تم البدء فى تركيب الواجهات الزجاجية للبرج الأيقونى.

10- يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق العامة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.