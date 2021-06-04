انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية، في انتشال غريق بأحد شواطئ منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية، والذي غرق عقب نزوله مياه البحر بالقرب من منطقة صخرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان من شاطئ مدخل أبو تلات على بعد نصف كيلو من منطقة غرقه.

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وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغ يفيد بغرق شاب بإحدى شواطئ منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، توجهت هرعت سيارات الإسعاف وقوة من قسم العامرية أول ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين، عملية البحث عن جثة الغريق بإحدى شواطئ منطقة أبو تلات.

ومع نهاية مايو الماضي، نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، في انتشال جثة شاب غرق في شاطئ السلام بالعجمي هانوفيل غرب الإسكندرية. وتعتبر هذه الحادثة هي الرابعة هذا الصيف بعد غرق ٣ أشخاص بمنطقة السلام خلال الفترة الماضي.