البحرين تعلن عن معلومات جديدة بشأن لقاحات كورونا

نشر تطبيق مجتمع واعي، فى البحرين معلومات جديدة عن اللقاحات المعتمدة في البحرين، والفئات العمرية والأشخاص الموصى بها لكل لقاح.

وتناولت المعلومات وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن البحرينية، إن - تطعيم سينوفارم (الصيني) يكون الوقت المتوقع للحصول على موعده يومان، كما يوصى به لعامة الناس الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و49 عاماً، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات.

وفيما يخص تطعيم فايزر – بيونتيك (الأمريكي)، فإن الوقت المتوقع للحصول على موعد: يومان، كما انه مناسب لعامة الناس الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، ويوصى به للأشخاص الذين يبلغون 50 عاماً وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 40)، والأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

وفيما يخص تطعيم كوفيشيلد – استرازينكا، فالوقت المتوقع للحصول على موعد: يوم واحد، كما يوصى به لعامة الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً، باستثناء الحوامل والمرضعات، أو النساء اللائي يستخدمن أدوية منع الحمل.

وفيما يخص تطعيم سبوتنيك (الروسي)، فإن الوقت المتوقع للحصول على موعد: يوم واحد، كما أنه مناسب لعامة الناس الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، باستثناء الحوامل والمرضعات. يوصى به للأشخاص الذين يبلغون 50 عاماً فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 40)، والأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

وكانت قد كشف الفريق الوطني الطبي البحريني للتصدي لفيروس كورونا المستجد فى وقت سابق عن إجازت الاستخدام الطارئ لدواء «سوتروفيماب» لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ له.

واكد على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة بما يسهم في الوصول للأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية لتسطيح المنحنى نتيجة الالتزام من الجميع خلال الأيام الأخيرة.