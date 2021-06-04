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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص وأهداف مباراة الارجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم

ميسي
ميسي

انتهت أحداث مباراة منتخب الأرجنتين امام تشيلي بالتعادل الايجابي 1-1 في مباراة المنتخبين على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس" في اطار الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين هدف المنتخب الأول في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، عن طريق ضربة جزاء.

بينما أحرز ألكسيس سانشيز نجم انتر ميلان  هدف التعادل لمنتخب تشيلي، في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وحرص نجوم منتخب الأرجنتين  على تكريم الراحل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا حيث وضعوا صورته على تيشرت الفريق خلال اللقاء.

تشكيل منتخب الأرجنتين :


حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: كوارتا - تاليافيكو - فويث - روميرو

الوسط: باريديس - دى باول - دى ماريا

الهجوم: ميسي - أوكامبوس - لاوتارو مارتينيز


ويحتل منتخب الارجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بينما البرازيل المركز الاول برصيد 12 نقطة من 4 مباريات 
 

ميسي الأرجنتين منتخب الارجنتين تشيلي

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