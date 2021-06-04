رسميا.. تشيلسي يعلن تمديد عقد توماس توخيل حتى 2024

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تمديد عقد الالماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، حتى 2024.

وذكر نادي تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم تمديد عقد توماس توخيل على يونيو 2024.

وتولى توماس توخيل تدريب فريق تشيلسي في شهر يناير الماضي، خلفا لـ فرانك لامبارد الذي أقيل، بسبب سوء النتائج.

وقاد توماس توخيل فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، السبت الماضي، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

ويعد انتصار تشيلسي على مانشستر سيتي، هو الثالث على التوالي لـ توخيل على جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بعد أن تغلب عليه في البريميرليج وأجل حسم اللقب، ثم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرًا في دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن جوارديولا وتوخيل التقيا 5 مرات قبل قدوم المدرب الألماني للبريميرليج، فاز جوارديولا في 4 مرات وتعادلا في مرة، قبل أن يعود توخيل بـ3 انتصارات متتالية.