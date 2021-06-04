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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| إطلاق عمليات التسوية باليورو في منصة بُنى للمدفوعات العربية

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

وقع صندوق النقد العربي إتفاقية تعاون مع بنك "ستاندرد تشارترد" العالمي، يتولى بموجبها "ستاندرد شارترد"  توفير خدمات تسوية المدفوعات بعملة اليورو من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية حيث سيتم استكمال الإجراءات النهائية للمباشرة في وضع الاتفاقية قيد التنفيذ.

 ويعد اليورو خامس عُملة يتم استكمال إجراءات تضمينها في  قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة بينما يُمثل تضمين اليورو عُملة تسوية في منصة "بُنى" إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. كما يٌشكل هذا النجاح تعزيزاً لموقع المنصة في منظومة المدفوعات العالمية.

وإضافةً إلى العُملات العربية الثلاث المنضوية في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة وهي كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، ينضم اليورو إلى الدولار الأمريكي ليصبح بذلك ثاني عُملة دولية مدرجة كعُملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية.

يتوافق تزايد عدد عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى"، مع سعي منصة "بُنى" الدائم إلى المثابرة على تعزيز القيمة المقدمة من قبلها لصالح شبكتها المتنامية من البنوك المشاركة العاملة في المنطقة العربية وخارجها.

وسيساهم تضمين اليورو في استمرار تقوية الأهداف الاستراتيجية لمنصة "بُنى" لناحية ما توفره من خدمات متطورة لمقاصة وتسوية المدفوعات، بما يدعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية في القارة الاوروبية.

 وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن تقديره للدعم والتعاون المقدم من البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية الأوروبية بتضمين اليورو كعملة تسوية في منصة "بنى".

 وقال إن الشراكة مع بنك "ستاندرد تشارترد" تسهم في تحقيق أحد أبرز أهدافنا المتمثلة بتمكين البنوك المشاركة في منصة "بُنى" من استخدام أحد أبرز العُملات الدولية، عبر منحهم القدرة على إرسال واستقبال المدفوعات البينية باليورو في الوقت الفعلي، بصورة آمنة وموثوقة وبفعالية عالية، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية ذات الصلة حيث يتوافق هذا الهدف مع رؤية منصة "بُنى" والتي لا تنحصر بحرصها على أن تكون بنيان رئيسي وكفوء للمدفوعات عبر الحدود، بل تشمل أيضاً سعيها المستمر لمواكبة الاحتياجات المتنامية لشبكتها من البنوك المشاركة عبر توفير حلول دفع مبتكرة تتصف بالأمان والتنوع.

وقالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات إننا نتطلع دوماً إلى توفير أفضل الوسائل المبتكرة لتحسين تجربة العُملاء في مجال المدفوعات عبر الحدود، في منطقة الشرق والأوسط وخارجها حيث أظهر النظام المالي العالمي أن الشفافية والسرعة والقدرة على رصد المدفوعات العابرة للحدود، قد أصبحت أموراً واقعية وملموسة.

صندوق النقد العربي اليورو المدفوعات العربية تسوية منطقة الشرق الأوسط

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