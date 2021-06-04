عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أوقفوا قنبلة صافر.. كارثة بيئية بـ البحر الأحمر على وشك الانفجار

صدى البلد

باتت أزمة صافر كارثة تهدد المنطقة تظهر وتتجدد المطالب بشأنها على الساحة من وقت لآخر أمميا ودولياً لوقف القنبلة الموقوتة المتوقع انفجارها في أي لحظة.

سفينة صافر أو خزان "صافر" الذي صُنع قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بـ 1,1 مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار لم تخضع لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وقبل عام تسرّبت المياه إلى غرفة محرّك السفينة وهي اليوم مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

تتكرر الإدانات والتحذيرات من قبل الأمم المتحدة خشية حدوث تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن، لكن الحوثيون يمارسون أقصي تعنتهم ويعرقلون وصول الفريق الأممي المعني بالصيانة. 

وحول آخر التطورات والتحركات بشأن وقف القنبلة الموقوتة، عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة لمناقشة آخر المستجدات حول قضية ناقلة "صافر" النفطية قبالة سواحل اليمن، كما حذرت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" المدافعة عن البيئة في بيان نشرته اليوم من أن قضية "صافر" تشكل تهديدا إنسانيا وبيئيا طويل الأمد وشيكا، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف التعامل مع المسألة.

وحسب المنسق الأول للحملات في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن "السلام الأخضر"، أحمد الدروبي، أكد أن الناقلة المهجورة التي أكلها الصدأ يمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي أكبر بأربعة أضعاف من كارثة ناقلة "أكسون فالديز" عام 1989.

وأوضح المسئول أن الحرائق الناتجة عن الانفجار المحتمل قد تفضي إلى تلويث الهواء مما سيجلب آثارا صحية خطيرة إلى المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وقال: "الأمر ليس في مما إذا كانت الكارثة ستقع بل متى ستقع!".

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان، الخميس، المتمرّدين الحوثيين بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا "بدون تأخير" الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.

وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث وضع ناقلة النفط اليمنية صافر، قال عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن وضع الناقلة ازداد تدهورا وأصبحت الأخطار أكبر من أي وقت مضى، متهماً ميليشيات الحوثي بالتعنت ورفض كل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل المبادرات والجهود لحل هذه الإشكالية، مشيراً إلى أن أي كارثة ناجمة عن خزان صافر ستطال 15 مليون شخص.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن المتمرّدون الحوثيون أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".

وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 المتمرّدين الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أنّ بعثة المفتّشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.

وقالت رينا جيلاني المسئولة في أوشا إنّ هذه المهمّة "ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين".

لكنّها حذّرت من أنّ "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير".

صافر البحر الأحمر

ترشيحاتنا

7سنوات من دعم الرئيس| بطل أفريقيا للشطرنج: القطاع الرياضي يشهد طفرة في عهد السيسي

سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك

بعد مصرع 6 أطفال.. موظفو المؤسسة العقابية للنيابة: غلق العنابر إجراء طبيعي

انفوجراف.. 10 معلومات عن البرج الأيقونى الاطول فى افريقيا

هسلط عليكوا الجن.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط دجال شبرا الخيمة

استمرار فتح معبر رفح لليوم الـ 20 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة الصحية لـ كهربا بعد تعرضه لحادث سيارة

انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

بشرى سارة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بتوجيهات من السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح محملة بالأتربة في عدة مناطق

ننشر تفاصيل الاتفاق النهائي الذي استقرت عليه اجهزة الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ