عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وتوفير العلاج بالمجان لـ1500 مواطنًا فى بنى سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية
 

 وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية التضامن  مركز سدمنت الجبل على مدار يومي"الأربعاء والخميس 2 و3 يونية الجاري"مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1506مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم  85، معمل طفيليات 25،حالات  الأشعة 21،استصدار 6 قرارات على  نفقة دولة ،تحويل 38 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 69 حالة

محافظ بني سويف: التحقيق مع المسئولين بسبب تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

 وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 83مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروسكورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 110مواطنا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

 

الصحة وزارة الصحة بني سويف كورونا الرعاية الصحية محافظ بني سويف القيادة السياسية القوافل الطبية

موضوعات متعلقة

أشرف بن شرقي يتألق من تدريبات المنتخب المغربي استعدادا لتصفيات كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

7سنوات من دعم الرئيس| بطل أفريقيا للشطرنج: القطاع الرياضي يشهد طفرة في عهد السيسي

سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك

بعد مصرع 6 أطفال.. موظفو المؤسسة العقابية للنيابة: غلق العنابر إجراء طبيعي

انفوجراف.. 10 معلومات عن البرج الأيقونى الاطول فى افريقيا

هسلط عليكوا الجن.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط دجال شبرا الخيمة

استمرار فتح معبر رفح لليوم الـ 20 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة الصحية لـ كهربا بعد تعرضه لحادث سيارة

انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

بشرى سارة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بتوجيهات من السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح محملة بالأتربة في عدة مناطق

ننشر تفاصيل الاتفاق النهائي الذي استقرت عليه اجهزة الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ