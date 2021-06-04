عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثر لـ TNT..

الداخلية العراقية تكشف سبب انفجار الكاظمية

العراق
العراق

كشفت وزارة الداخلية  العراقية قسم المتفجرات اليوم الجمعة، سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمي شمالي بغداد.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة واطلعت عليها السومرية نيوز، فان تبين وجود أثر TNT في موقع الانفجار.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على 50 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار والقبض على عدد من المتهمين.

txt

العراق: القوات الأمنية تعثر على 50 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار

txt

حريق يلتهم مجمع سكني في العراق

وقالت قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقية في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية أهمها حيازة المخدرات والتحرش والنصب والاحتيال"، وفقًا لقناة “السومرية نيوز” العراقية.

وأضافت أنه "تم العثور على خمسين عبوة ناسفة وثلاثة عشر مسطرة تفجير بالإضافة الى عشرة صواعق كهربائية".

وكانت القوات الأمنية بمحافظة ذي قار، أعلنت أمس العثور على ثلاث عبوات ناسفة معدة للتفجير على ارتال التحالف الدولي غربي المحافظة.

وقال مصدر في شرطة محافظة ذي قار إنه "من خلال الجولات التفتيشية لدوريات الطرق الخارجية تم العثور على 3 عبوات معدة للتفجير على الطريق الدولي السريع قرب تقاطع البطحاء".

وزارة الداخلية العراقية مدينة الكاظمي شمالي بغداد شمالي بغداد العراق محافظة الأنبار

ترشيحاتنا

7سنوات من دعم الرئيس| بطل أفريقيا للشطرنج: القطاع الرياضي يشهد طفرة في عهد السيسي

سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك

بعد مصرع 6 أطفال.. موظفو المؤسسة العقابية للنيابة: غلق العنابر إجراء طبيعي

انفوجراف.. 10 معلومات عن البرج الأيقونى الاطول فى افريقيا

هسلط عليكوا الجن.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط دجال شبرا الخيمة

استمرار فتح معبر رفح لليوم الـ 20 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة الصحية لـ كهربا بعد تعرضه لحادث سيارة

انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

بشرى سارة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بتوجيهات من السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح محملة بالأتربة في عدة مناطق

ننشر تفاصيل الاتفاق النهائي الذي استقرت عليه اجهزة الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ