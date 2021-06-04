الداخلية العراقية تكشف سبب انفجار الكاظمية

أثر لـ TNT..

كشفت وزارة الداخلية العراقية قسم المتفجرات اليوم الجمعة، سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمي شمالي بغداد.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة واطلعت عليها السومرية نيوز، فان تبين وجود أثر TNT في موقع الانفجار.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على 50 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار والقبض على عدد من المتهمين.

وقالت قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقية في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية أهمها حيازة المخدرات والتحرش والنصب والاحتيال"، وفقًا لقناة “السومرية نيوز” العراقية.

وأضافت أنه "تم العثور على خمسين عبوة ناسفة وثلاثة عشر مسطرة تفجير بالإضافة الى عشرة صواعق كهربائية".

وكانت القوات الأمنية بمحافظة ذي قار، أعلنت أمس العثور على ثلاث عبوات ناسفة معدة للتفجير على ارتال التحالف الدولي غربي المحافظة.

وقال مصدر في شرطة محافظة ذي قار إنه "من خلال الجولات التفتيشية لدوريات الطرق الخارجية تم العثور على 3 عبوات معدة للتفجير على الطريق الدولي السريع قرب تقاطع البطحاء".