بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

احتفل السد العالي عصام الحضري حارس مرمى الأهلى والزمالك بخطوبة ابنته شدوى عصام الحضري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور أهالى العروسين وعدد من نجوم الكرة ونجوم الفن.

خطوبة شدوى عصام الحضري

ظهرت العروس شدوى عصام الحضري في الإطلالة الأولى بصحبة شقيقاتها ووالدتها صابرين وهي تضع المكياج وتستعد لحفل الزفاف مرتدية روب أبيض مع التاج اللامع ثم استبدلته ببلوزة أوف شولدر بيضاء.

شدوى عصام الحضري

اطلالة بسيطة

ظهرت شدوى عصام الحضري في جلسة التصوير وهي ترتدي فستان زفاف غير تقليدي في لونه وتصميمه وارتدت فستانا باللون الاوف وايت الداكن المائل للذهبي من تصميم مصمم الأزياء سامو هجرس قصير من الأمام فوق ركبتها ولكنه طويل من الخلف.

ولمزيد من التفاصيل حول خطوبة شدوى عصام الحضري شاهد الفيديو جراف التالي: