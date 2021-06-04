خريجي الأزهر بمطروح تشارك في المبادرة القومية اتكلم عربي

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، عن حملة توعوية بأهمية اللغة العربية وضرورة التحدث بها في الحياة اليومية، تحت عنوان "اتكلم بالعربي" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببث عدد من الفيديوهات التوعوية والتاريخية والندوات واللقاءات الميدانية؛ للحديث عن أهمية اللغة العربية في الحفاظ على الهوية العربية.

أكد رئيس فرع المنظمة، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، أن تلك الحملة تأتي في إطار دعم المبادرة القومية التي أطلقتها وزيرة الهجرة التي تهدف إلى الحفاظ علي الهوية والروح المصرية لأبنائنا المصريين في الخارج والداخل وتعليم اللغة العربية، وكذلك التراث والعادات والتقاليد ونقل الأحداث الهامة المصرية إليهم، وتوعية الأطفال والشباب بأهمية التمسك باللغة العربية في التعاملات اليومية، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها بدلا من استخدام اللغات الأجنبية الدخيلة على هويتنا وثقافتنا العربية الأصيلة.

اللغة العربية محفوظة بالقرآن

وبدوره أشار الشيخ حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح ونائب رئيس فرع المنظمة، إلى ضرورة أن يدرك المجتمع العربي أهمية وجمال لغتنا، التي يجب أن نكون فخورين بالتواصل من خلالها، موضحا أن العربية كلغة ليست في خطر، فهي باقية إلى يوم الدين، ومحفوظة بحفظ القرآن الكريم، لكن مستقبل أجيال الأمة العربية سيكون في خطر، إذا ما ابتعدوا عن لغتهم الأم التي هي هويتهم، والتي استطاع أجدادنا أن يصلوا بها إلى العالم أجمع من خلال القرآن الكريم والعلوم والمعارف والتجارة.

وقال: إنه لا يمكن أن ترتقي الأمم وتبدع إلا من خلال استخدام لغتها الأم، وهي الحال اليوم في كبرى دول العالم، كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، مشيرًا إلى أن العرب حين قادوا الأمم كانوا في قمة إبداعهم بلغتهم العربية، وجعلوا شعوب العالم يقرأون كتبهم ويستخدمون لغتهم، لما كتب من خلالها من عظيم المعارف وأمّتنا وشبابنا يقع عليهم اليوم مسؤولية دينية وقومية وأخلاقية تلزمهم بالاهتمام بلغتنا العربية.

ومن جانبها قالت مدير إدارة الفرع أ. إلهام جلال: لقد جاءت فكرة حملتنا إيمانا منا بأهمية اللغة العربية في حياتنا ودورها في التمسك بالهوية العربية الأصيلة واستخدام اللغة العربية بشكل مستمر في تعاملاتهم اليومية بدلا من اللغات الأجنبية؛ لما تمثله اللغة العربية من هوية تلك الفئات والمنبثقة منها الهوية المصرية الأصيلة.

وأضافت إن فريق عمل الحملة يسعى لتقديم حملات التوعية اللازمة للفئات العمرية المختلفة والأسرة والمنظومة التعليمية والاجتماعية للتمسك باللغة العربية وتعريفهم بأهمية اللغة العربية ومكانتها بين كافة لغات العالم.

من جانبه وجه مجلس إدارة فرع المنظمة الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة، على اهتمامها بأعظم لغات الأرض، وإطلاق هذه المبادرة المبدعة؛ إذ تهدف إلى تذكير أبنائنا وبناتنا بضرورة الحفاظ على لغتنا واحترامها، من خلال الاستخدام الأمثل لها في كل المنصات وعلى مختلف المستويات.

وأكد مجلس الإدارة على أن هذه المبادرات سيكون لها دور إيجابي في تسليط الضوء على أهمية استخدام وتعزيز لغتنا الأم (لغة القرآن) في تواصلنا، وستسهم في زيادة استخدام اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي».