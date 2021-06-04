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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 10 فلسطينيين، اليوم/الجمعة/ بالرصاص الحي أحدهم إصابته خطيرة، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل قوله" إن طواقم الهلال نقلت 10 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال المواجهات الدائرة في منطقة الجبل".


وخرج الأهالي في مسيرة حاشدة نحو الجبل، في فعالية دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية، رفضا للاستيطان في جبل صبيح.


ويشهد جبل صبيح مواجهات شبه يومية بين الأهالي وقوات الاحتلال، رفضا لإقامة مستوطنين قبل قرابة أسبوعين بؤرة استيطانية بحماية جيش الاحتلال على الجبل، أدت حتى الآن لاستشهاد الشابين عيسى برهم وزكريا حمايل، وإصابة العشرات.

الاحتلال الاسرائيلي نابلس الهلال الأحمر الفلسطيني المقاومة الشعبية أحداث فلسطين

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